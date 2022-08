Alvito, esce a raccogliere i fiori ma viene trovata morta in una scarpata: la vittima è Paola Spalvieri

Dramma ad Alvito, in provincia di Frosinone. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in una scarpata dopo che era uscita per raccogliere dei fiori.

Esce per raccogliere i fiori ma viene trovata morta in una scarpata

Si chiamava Paola Spalvieri e aveva 56 anni. La tragedia si è verificata nei giorni scorsi, ad Alvito, paese d’origine della donna situato nella Valle di Comino. Stando a quelle che sono le prime informazioni, la donna aveva deciso di uscire di casa per andare a raccogliere dei fiori.

Prima il saluto al marito, alla figlia e poi il silenzio assoluto. Più passava il tempo e più l’ansia cresceva tanto che la famiglia ha deciso di allertare gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono messi subito a lavoro per cercare di rintracciare la 56enne.

La tragica scoperta a notte fonda: il corpo di Paola è stato ritrovato dentro una scarpata. Tante le domande, un malore? È scivolata? o è successo altro? Adesso starà agli inquirenti fare chiarezza sulla vicenda e, al momento, non si escluderebbe nessuna pista.