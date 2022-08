Il 17 luglio scorso, utilizzando un accendino e pezzi di giornale, un 62enne italiano aveva appiccato il fuoco alle sterpaglie dell’area in prossimità di via della Pisana, in zona Monteverde, cagionando un incendio di una selva e area boschiva di vaste proporzioni, da cui ne conseguiva un danno grave esteso e persistente all’ambiente e pericolo per gli edifici circostanti.

Gli agenti della sezione Volanti, giunti nella predetta località, facevano immediata richiesta dei Vigili del Fuoco. Nell’immediatezza, alcuni testimoni hanno descritto un uomo visto armeggiare nei pressi di una siepe posta sulla recinzione che separava l’area boschiva dalla strada.

Individuato il sospetto a poche centinaia di metri, i poliziotti lo hanno fermato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un accendino e pezzi di giornale. Gravemente indiziato per l’incendio boschivo provocato, l’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia. Dopo la convalida, il Tribunale ha disposto nei suoi confronti, la misura degli arresti domiciliari.

Foto di repertorio