Chi ha visto Salvatore Di Petrillo? L’uomo, 53 anni, vive a Fiumicino con la madre. La mattinata di venerdì 29 luglio 2022 è uscito senza far più rientro, e da allora non si hanno più notizie di lui.

Fiumicino, scomparso Salvatore Di Petrillo: l’uomo è stato avvistato a Roma

Non porta con sé documenti, né smartphone, né i farmaci necessari per la sua terapia. Salvatore è stato avvistato lunedì 1 agosto a Roma, nei pressi di Porta Maggiore. Queste sono le ultime notizie che si hanno di lui e a riportarle è stata la celebre trasmissione Chi l’ha visto?, che sui social ha diramato nuovamente l’appello per ritrovarlo.

“Aiutateci a ritrovare Salvatore, potrebbe essere in difficoltà “: Immagine più recente diffusa dai familiari dell’uomo scomparso il 29 luglio. E’ stato visto l’1 agosto a Roma, nei pressi di Porta Maggiore. Qualcuno lo ha incontrato?#chilhavisto[FOTO]→https://t.co/vND9ywIZqx pic.twitter.com/jCt3dKImKG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) August 8, 2022



Che fine ha fatto lo scomparso Salvatore Di Petrillo da Fiumicino? Possibile che adesso si trovi a Roma e che necessiti dei farmaci.

Credits photo: Chi l’ha visto?