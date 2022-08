Cordoglio a Ciampino per la scomparsa dell’ex Presidente della Pro Loco. I funerali si terranno domani, martedì 9 agosto 2022, alle ore 11.30 presso la parrocchia Beata Vergine del Rosario di viale Kennedy.

Ciampino, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa dell’ex Presidente della Pro Loco Cesare Andreacci

È pervenuta la tragica notizia della scomparsa dell’ex Presidente della Pro Loco Cesare Andreacci. La Sindaca Emanuela Colella, l’Amministrazione comunale e la comunità intera esprimono vicinanza alla famiglia e gli affetti per la perdita improvvisa.

“Desidero esprimere il più sincero cordoglio – commenta la Sindaca Colella – per l’improvvisa scomparsa di Cesare Andreacci. Una persona poliedrica, che amava Ciampino e aveva sempre un’idea o un progetto per far crescere la sua Città. Giungano a tutti i suoi affetti le nostre più sentite condoglianze”.