Choc a Roma: rifiuta delle avances, turista aggredita in centro

Folle aggressione a Roma, zona Campo de’ Fiori, sabato sera: una turista norvegese di 20 anni è stata violentemente picchiata dopo aver respinto le avances di un ragazzo.

Roma, turista picchiata per aver respinto delle avances

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, che hanno tempestivamente bloccato l’aggressore, un ragazzo di 21 anni. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, la giovane norvegese, in vacanza a Roma, avrebbe rifiutato delle avances dal 21enne, che l’ha picchiata rompendole il naso e lasciandola a terra priva di sensi. La turista è stata trasportata in ospedale, dove le sono state ricostrate ferite guaribili in 30 giorni.

Il 21enne è accusato di lesioni gravi.

Foto di repertorio