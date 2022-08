Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana e del mese di agosto.

Previsioni meteo 8-9 agosto nella città di Roma e in provincia

Lunedì 8 agosto: a Roma cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Sono previsti. 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 33°C, la minima di 25°. Nel resto della provincia di Roma, come nel Lazio, prevista instabilità già a partire dalla mattinata, con qualche rovescio e temporale specialmente nei settori interni.

Martedì 9 agosto: nella città di Roma, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima di 25°C. Previsti temporali nel Lazio centro meridionale durante il pomeriggio.

Previsioni meteo 8-9 agosto a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 8 agosto: a Frosinone, cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità. Potrebbero verificarsi piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio; rasserena in serata. Sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 23°. Anche nel resto della Ciociaria previsti rovesci e temporali sin dalle prime ore del mattino.

Martedì 9 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata. Sono previsti 14mm di pioggia. In Ciociaria, ancora qualche temporale pomeridiano, talora anche di una certa intensità. Temperature massime più contenute, entro i 32-34°C.

