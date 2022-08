Valmontone, Magicland assume personale: ecco le figure ricercate

MagicLand, la “Capitale del Divertimento”, con una superficie di 600.000 mq., è il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia. Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli, offre al pubblico innumerevoli attrazioni e servizi. Il parco offre ai visitatori 39 attrazioni, 2 teatri, 3 ristoranti, 8 chioschi e bar e il Cosmo Academy Planetarium, il Planetario più grande d’Europa con 26 metri di cupola, 236 posti a sedere e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. ADDETTI ALL’ACCOGLIENZA Area aziendale: Biglietterie Requisiti richiesti: • Predisposizione alla comunicazione e capacità di ascolto; • esperienza nell’utilizzo dei registratori di cassa; • attitudine alla gestione del cliente e alle sue necessità; • capacità di problem solving; • conoscenza di una lingua straniera preferibilmente l’inglese. Cosa ti offriamo : • l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale; • un lavoro nell’area accoglienza del Parco; • un contratto di lavoro stagionale. Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro.

ADDETTI ALLE ATTRAZIONI Area aziendale: Attrazioni Requisiti richiesti: • diploma di tipo tecnico ad indirizzo elettrico, meccanico, informatico o di liceo scientifico; • disponibilità a lavorare su Turni e nei week-end; • precisione e serietà; • indispensabile essere automunito. Si richiede disponibilità: • da Aprile 2022. • preferibile domicilio a Valmontone o zone limitrofe. Sede di lavoro: Valmontone.

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE Area aziendale: Ristorazione Per i punti ristoro presenti all’interno del parco divertimenti come ristoranti, pizzeria, bar, chioschi, ricerchiamo Addetti alla Ristorazione generici. Viene richiesta anche breve esperienza pregressa in ambito ristorativo/alberghiero. Requisiti richiesti: • Precedente esperienza nel campo della ristorazione; • disponibilità a lavorare su Turni; • disponibilità a lavorare nei Week-End; • disponibilità a lavorare durante tutto il periodo estivo. Inquadramento: • L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle reali esigenze del parco e all’esperienza maturata (Contratto a chiamata o Lavoro accessorio) Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro. Sede di lavoro: Valmontone.

PIZZAIOLO ESPERTO Area aziendale: Ristorazione Requisiti richiesti: • Esperienza nella gestione della pizza rotonda e nella cottura con forno a legna; • Lettura e comprensione di scheda di produzione; • Conoscenza della normativa HACCP vigente; • Propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress; • Esperienza minima pregressa di 2 anni. • Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Cosa ti offriamo : • L’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale; • Un lavoro all’interno di un punto di ristoro del Parco • Un contratto di lavoro stagionale Costituirà titolo preferenziale il domicilio a Valmontone o in zona limitrofa alla sede di lavoro.

CUOCO CAPO PARTITA Area aziendale: Ristorazione Requisiti richiesti: • diploma di Istituto Alberghiero; • conoscenza dei metodi di lavoro, delle attrezzatura da cucina e della normativa HACCP vigente; • flessibilità nello svolgimento delle proprie mansioni; • propensione a lavoro in team, buona resistenza allo stress; • esperienza minima pregressa di 2 anni; • disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Cosa ti offriamo : • l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale; • un lavoro all’interno di un punto di ristoro del Parco; • un contratto di lavoro stagionale. Costituirà titolo preferenziale la residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro.

ASSISTENTE BAGNANTI Area aziendale: Assistente Bagnanti Il parco divertimenti MAGICLAND , con sede operativa in Valmontone (RM), per la stagione turistica 2022 ricerca: ASSISTENTE BAGNANTI Requisiti richiesti: • Brevetto di Assistente Bagnati; • precisione ed affidabilità; • conoscenza delle norme comportamentali dei bagnanti; • elementi di primo soccorso; • disponibilità a lavorare su turni e nei week end; • indispensabile essere automunito. Cosa ti offriamo : • l’inserimento in una squadra di lavoro competente e professionale; • un contratto di lavoro stagionale.