Con apposito provvedimento, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha disposto il ritiro di un noto ansiolitico della ditta PFIZER SRL. Nel dettaglio si tratta del PRAZENE 10 mg compresse – 30 compresse – AIC n. 047637018 Lotti ritirati: DH7697 scad . 31/01/2023 DP4330 scad. 28/02/2023, EC9817 scad. 31/07/2022, EW2918 scad . 30/11/2023, FF4697 scad. 30/11/2023, FL4579 scad. 30/11/2023 della ditta GMM Farma S.r.l. sita in Segrate (MI) via Lambretta 2.

Aifa ritira alcuni lotti del medicinale ansiolitico prazene compresse

Il provvedimento si è reso necessario, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per ragioni legate ad alcuni risultati fuori specifica sul test di dissoluzione in confezioni del medicinale, ed ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006. Prazene contiene il principio attivo prazepam. Prazepam appartiene a un gruppo di medicinali chiamati benzodiazepine ed agisce sul sistema nervoso centrale riducendo l’ansia (effetto ansiolitico), migliorando l’umore e diminuendo l’intensità delle reazioni emotive agli stress psichici (effetto tranquillante) e permettendo il rilassamento dei muscoli (effetto miorilassante).

Prazene è utilizzato per il trattamento delle seguenti condizioni quando sono gravi e causano disagio nella normale vita quotidiana: ansia, stati di tensione emotiva e altri sintomi fisici e psichici associati all’ansia. Nell’invitare a sospendere immediatamente la dispensazione dei suddetti lotti, la Pfizer S.r.l. evidenzia che, quanto al momento eventualmente giacente presso le farmacie, dovrà essere immagazzinato in area sicura e quindi predisposto per il ritiro. La ditta GMM Farma S.r.l., ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.