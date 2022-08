Nella mattinata di ieri, dalle ore 07.00, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, in collaborazione con gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dei Cinofili Antidroga, hanno effettuato un Servizio ad Alto Impatto Distrettuale dove sono state identificate 113 persone e 61 veicoli.

Sono stati effettuati controlli a tutela della sicurezza sulle gradi infrastrutture di trasporto urbano, nonché di verifica dell’osservanza delle normative riguardo l’emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare alla fermata Metro C “Grotte Celoni” dove sono stati controllati 12 passeggeri, di cui 4 stranieri, senza riscontrare alcuna violazione.

Successivamente, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un uomo per procurato allarme dopo che, per scherzo, aveva segnalato telefonicamente una rapina in atto nei confronti di un istituto di credito ad un amico che aveva allertato i soccorsi chiamando l’ 1 1 2 NUE, Numero Unico Emergenze Europeo.

I motociclisti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno svolto attività di antirapina nelle zona di Borghesiana e Finocchio, durante la quale è stato elevato un verbale al codice della strada per guida senza copertura assicurativa con relativo sequestro amministrativo dell’autovettura.

