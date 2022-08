Gucci è alla ricerca di impiegati: posti di lavoro anche a Roma

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Gucci, la nota casa di moda made in Italy, ha avviato la selezione di impiegati da inserire sul territorio di Roma. Posizioni aperte anche in Toscana e in Lombardia.

Gucci, che fa parte del Gruppo Kering, leader mondiale del lusso che sostiene e promuove lo sviluppo di alcuni tra i più rinomati marchi di moda, pelletteria e gioielli, ha avviato la selezione di un impiegato da inserire sul territorio di Roma e altre figure professionali per la Lombardia e la Toscana.

Gucci sta interamente rinnovando l’approccio al mondo del Fashion. Sotto la nuova visione del direttore creativo Alessandro Michele, la Maison ha ridefinito il concetto di lusso nel 21° Secolo, riconfermando il proprio posizionamento come uno dei Fashion brand più desiderati al mondo.

Le figure ricercate da Gucci

Ecco alcune delle figure selezionate da Gucci:

Impiegato Amministrativo di Magazzino – Roma: entrerà a far parte del Magazzino campionario della sede di Roma e supporterà il team nella gestione, smistamento e monitoraggio del campionario in entrata ed uscita dalla sede. Requisiti: Esperienza pregressa in ruoli analoghi è da considerarsi un plus Buona conoscenza Microsoft Suite.

– Roma: entrerà a far parte del Magazzino campionario della sede di Roma e supporterà il team nella gestione, smistamento e monitoraggio del campionario in entrata ed uscita dalla sede. Requisiti: Ispettore Accessori Metallici – Scandicci (Firenze): si inserirà all’interno dell’area Metal Hardware Quality ed avrà la responsabilità di supportate le attività ispettive sul rispetto dei processi produttivi e sul rispetto degli standard qualitativi dei nostri prodotti ed in team con tutti gli enti coinvolti parteciperà alla gestione ed il miglioramento dei processi e del prodotto. Requisiti: Almeno 3 anni di esperienza in mansioni quali Ispettore, progettazione, industrializzazione con particolare riferimento ai componenti metallici per pelletteria. Conosce i processi produttivi e i metodi di controllo. Buone conoscenze informatiche (Office 365).

– Scandicci (Firenze): si inserirà all’interno dell’area Metal Hardware Quality ed avrà la responsabilità di supportate le attività ispettive sul rispetto dei processi produttivi e sul rispetto degli standard qualitativi dei nostri prodotti ed in team con tutti gli enti coinvolti parteciperà alla gestione ed il miglioramento dei processi e del prodotto. Requisiti: W&J Trade Marketing Manager – Milano: avrà un ruolo chiave nella definizione del piano di marketing. Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza nei ruoli di marketing e comunicazione.

Come lavorare in Gucci

Per inviare il vostro curriculum a Gucci è necessario collegarsi alla pagina dedicata alla carriere. Dopo avere selezionato la posizione di vostro interesse cliccate sul tasto verde ‘Presenta la tua candidatura’; potrete effettuare la compilazione automatica o manuale seguendo le indicazioni fornite dalla piattaforma.