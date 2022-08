Caldo record a Roma, Frosinone e Latina: domani giornata da “bollino rosso”

Caldo torrido e temperature record. Tra le città a “bollino rosso” ci sono anche Frosinone, Roma e Latina.

Altra giornata infernale a Latina, Frosinone, Roma e provincia

Allerta di livello 3, la più alta. È questo l’allarme lanciato dagli esperti meteo per la giornata di domani, sabato 6 agosto 2022. Difatti sono previste allerte rosse per 16 città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Insomma, prevista un’altra giornata molto difficile. Come ricorda il Ministero: “Le condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.