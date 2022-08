Alessio è stato rintracciato a Napoli: sta bene, ma per il momento non vuole rientrare a casa per motivi personali.

Questo l’appello che era stato diffuso stamane:

“Alessio, 24 anni, è scomparso da Marino lo scorso 30 luglio. Il ragazzo si è allontanato a piedi da casa per raggiungere Roma Termini verso le ore 16:00. Le zone da attenzionare sono le stazioni metro e ferroviarie di Roma ma anche i quartieri di Tor Bella Monaca e Trastevere”.

A questo punto, l’importante è sapere che il ragazzo sta bene e dunque anche in caso di avvistamenti non è necessario avvisare l’associazione, né le forze dell’Ordine. Dunque, una buona notizia per tutte le persone che lo stavano cercando.