Non sarà consentito il transito veicolare. Sono esclusi chiaramente i proprietari dei terreni ed i residenti del Comune di Nemi

Continua ad essere più gettonata da bagnanti e turisti il lago di Nemi riconoscendone nella sua bellezza e storia di questo luogo una meta unica.

Proprio per questa sua bellezza l’Amministrazione comunale ha voluto rendere ancora più accogliente e sicura ai tanti camminatori il percorso del lungolago di via di Perino attraverso l’istituzione nei fine settimana di un’isola pedonale che non consentirà il transito veicolare sono esclusi chiaramente i proprietari dei terreni ed i residenti del Comune di Nemi.

I residenti del comune di Nemi potranno ritirare l’adesivo da apporre sul parabrezza della propria autovettura presso il Comando della Polizia Locale di corso Vittorio Emanuele N°18 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 16:00/18:00. Sarà necessario compilare il modulo di richiesta scaricabile anche dal sito Istituzionale.

Questo permetterà nei giorni di sabato e domenica e festivi di potersi godere in piena sicurezza tutto il lungo lago nel tratto che congiunge via navi di Tiberio con la “spiaggetta”.

Nella giornata di sabato sarà prolungato il servizio del bus navetta fino alla “spiaggetta” di Nemi. Attraverso questo servizio di nuova viabilità si assicurerà un maggiore decoro e controllo di tutta l’area del lago

“L’obiettivo è quello di accogliere in maniera più ordinata e sicura i tantissimi visitatori del nostro lago – ha riferito in merito il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci -. Soprattutto dopo il covid abbiamo registrato una massiccia riscoperta della nostra bellissima oasi naturale e si è resa necessaria dunque una maggiore disciplina degli spazi nei weekend e giorni festivi. Abbiamo previsto in via sperimentale un’isola pedonale in via del Perino, che consentirà di godere con maggiore serenità del tratto di lago che porta alla spiaggetta ed al sentiero di San Michele, unitamente ad un senso unico su via Navi di Tiberio dove parcheggiare in maniera ordinata”.