Poco dopo le ore 13:45 sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, per un incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante e due autovetture all’altezza del km 657.

Bruttissimo incidente sull’autostrada A1: camion e due auto si scontrano tra Ceprano e Pontecorvo: la situazione in diretta

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino.

Attualmente, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria si registrano 5 km di coda verso Napoli e 1 km di coda verso Roma.

Agli utenti diretti verso Napoli, si consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la SS6 Casilina, e rientrare in autostrada a Pontecorvo. Ricordiamo dunque che tra Ceprano e Pontecorvo c’è stato un impatto tra un camion e due automobili. Ancora da comprendere come sia avvenuto precisamente lo scontro, successo in provincia di Frosinone poco fa, tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto 2022.

La dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio delle forze dell’Ordine, che sono intervenute per eseguire i rilievi di rito. Ancora nessuna notizia in merito alle condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro. A tal proposito e sul versante traffico e viabilità, potrebbero seguire aggiornamenti.