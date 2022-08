Ancora incendi, il WWF Roma e Area Metropolitana torna ad intervenire

Le parole del Presidente Raniero Maggini:

“Avevamo invocato maggiore attenzione e controllo per le aree naturali protette da considerare come obiettivi sensibili, al pari delle ambasciate straniere nel nostro territorio. Dopo l’incendio che ha colpito la Riserva Naturale Regionale di Tenuta dei Massimi, ora è la volta dell’Insugherata.

Un bilancio drammatico quello maturato in questa estate per la natura ed in particolare per la natura protetta.

Occorre rimettere al centro dell’agenda politica parchi e riserve naturali, non è tollerabile quanto sta accadendo, non possiamo perdere un patrimonio così prezioso ed importante per l’intera collettività.”