Mattinata difficile per i pendolari della Metromare, la linea passata in gestione alla Cotral, prima conosciuta come Roma Lido: un atto vandalico, infatti, ha danneggiato la linea di alimentazione aerea. La denuncia arriva proprio da Cotral.

Roma, Metromare bloccata per atti vandalici

“Un atto vandalico ha danneggiato la linea di alimentazione aerea: sono chiuse le stazioni di Colombo, Castel Fusano e Stella Polare. Dalle 7:50 alle 10:00, servizio di bus sostitutivi tra Colombo e Lido Centro. Dalle 10:18 a fine lavori, bus sostitutivi tra Colombo e Acilia, per manutenzione sulla linea danneggiata. Ultime partenze treni: 10:18 da Porta San Paolo- Lido Centro e 10:55 Lido Centro-Porta San Paolo. Regolare il servizio tra Acilia e Porta San Paolo anche durante l’intervento di manutenzione”, è quanto si apprende da Cotral.

Il servizio resterà limitato fino alle 13:00. Dalle prime informazioni, si apprende che sulla linea di alimentazione area siano state lanciate delle coperte. Accorsi sul posto anche i Carabinieri, che indagano per rintracciare i responsabili. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio