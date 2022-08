Come viene riportato da Circuito Lavoro, il comune di Civitavecchia ha indetto due concorsi per l’assunzione di tecnici con contratto a tempo indeterminato.

I dettagli

Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato due distinti concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. I profili professionali ricercati sono due:

6 istruttori tecnici;

3 istruttori direttivi tecnici.

I requisiti richiesti per accedere al concorso

Oltre ai requisiti generali specificati nei due bandi di concorso, per accedere i candidati dovranno verificare di essere in possesso anche di alcuni requisiti specifici, quali:

Per gli istruttori tecnici è necessario il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: geometra, perito edile, perito chimico, perito agrario o diploma di maturità rilasciato da Istituto tecnico industriale o da Istituto professionale per l’industria e l’artigianato, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Per gli istruttori direttivi tecnici è necessaria la laurea (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;

è necessaria (L) appartenente alle seguenti classi: L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; In alternativa il diploma di laurea (DL) in: Ingegneria civile; Ingegneria edile; Architettura; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Urbanistica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Come candidarsi

Le domande per accedere ai concorsi dovranno essere inviate entro il 28 agosto 2022 per via telematica, collegandosi a questa pagina. Basterà selezionare il bando di proprio interesse e procedere all’invio della domanda.

La documentazione richiesta da allegare è la seguente:

curriculum professionale aggiornato possibilmente in formato Europass;

copia del documento di identità in corso di validità;

copia della ricevuta di versamento dei diritti per la partecipazione al concorso (Euro 10.33);

copia del congedo (solo per i candidati appartenenti alla categoria riservataria volontari delle Forze Armate).

