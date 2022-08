Saranno le indagini a chiarire se si sia trattato di un tragico incidente o di un tentativo di suicidio. Sta di fatto che nella tarda mattinata di oggi, 3 agosto 2022, una giovane di 25 anni è stata trovata riversa a terra, ad Artena, in zona Contrada Le Valli.

Artena, cade dal balcone e interviene l’eliambulanza: la situazione

Subito la situazione non è apparsa delle migliori. Oltre i comuni soccorsi del 118, è arrivata anche l’eliambulanza, per occuparsi del trasporto in ospedale della ragazza. La buona notizia è che la 25enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è ancora riserbo sulle sue condizioni di salute, che sarebbero comunque ritenute gravi.

La donna è ricoverata all’ospedale Umberto I di Roma. Saranno le indagini delle forze dell’Ordine a chiarire la natura dell’episodio. Stando alle prime testimonianze, sembra che la ragazza soffrisse di disturbi psichici.

Ribadiamo dunque che per motivi ancora da appurare, una ragazza di 25 anni è stata elitrasportata all’ospedale romano dell’Umberto I, dopo essere stata trovata riversa a terra, poiché caduta dal balcone della casa dove risiedeva. L’augurio è che la giovane si riprenda il prima possibile.