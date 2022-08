Dieta per dimagrimento: cosa si mangia in chetogenica?

La dieta chetogenica è un regime alimentare iperproteico che si basa sulla riduzione drastica dei carboidrati. Ecco come funziona.

È il regime dietetico per il dimagrimento più ricercato nell’ultimo periodo, sostenuto da ricerche scientifiche e consigliato in alcuni casi da dietologi. Si tratta della dieta chetogenica, una dieta dal menù restrittivo e tosta da seguire, che permette di perdere peso in poche settimane.

Che cos’è la dieta chetogenica

La dieta chetogenica è un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati che favorisce l’introduzione di proteine e, soprattutto, di grassi. L’obiettivo di questo tipo di dieta è diminuire in modo drastico i carboidrati e spingere l’organismo a utilizzare al loro posto i grassi come fonte di energia.

Seguire una dieta chetogenica vuol dire far produrre al proprio organismo più corpi chetonici (derivati dei lipidi) del normale. L’eccesso dei corpi chetonici è detto chetosi e la loro presenza nel sangue può essere utile nel processo di dimagrimento.

Questa tipologia di dieta è costituita da due fasi: la prima che mira all’eliminazione dei carboidrati e la seconda che ne prevede invece il reinserimento nell’organismo. La dieta chetogenica è molto efficace nella riduzione del peso in quanto la produzione dei corpi chetonici diminuisce lo stimolo dell’appetito. Si tratta tuttavia di un regime non semplicissimo da seguire: è necessario rispettare in modo costante le quantità minime di carboidrati da introdurre, per evitare che il processo di chetosi (e di dimagrimento) si fermi.

Per saperne di più sulla dieta chetogenica, Farcomed ha stilato una guida completa ed esaustiva che risponde a qualsiasi domanda e perplessità.

Dieta chetogenica pro e contro

Questa strategia alimentare è indicata soprattutto per tre tipologie di pazienti, differenti tra loro. Innanzitutto è pensata per chi soffre di obesità grave; inoltre è utilizzata come terapia per alcune patologie metaboliche e per l’epilessia infantile (i corpi chetogeni riducono la frequenza degli attacchi epilettici), nel caso in cui i bambini che ne soffrono non rispondono alle cure dei farmaci.

Ma vediamo adesso quali sono i pro e i contro di questa dieta.

Dieta chetogenica: vantaggi

Come già detto, questa dieta è efficace se l’obiettivo è perdere peso. Tramite questo regime alimentare infatti l’organismo è costretto a spendere calorie per trasformare grassi e proteine in glucosio; per di più i corpi chetogenici hanno un effetto anoressizzante. Inoltre la chetogenica aiuta a mantenere costante i livelli di glicemia e insulinemia.

Dieta chetogenica: effetti collaterali

La cosa fondamentale da fare se si sceglie di seguire una dieta chetogenica è non cercare di autogestirla incombendo in errori alimentari gravi e dannosi per la salute, ma sottoporsi sempre al controllo medico. Tra gli effetti collaterali del regime, specie all’inizio, ci sono la tendenza alla disidratazione, un aumento del carico di lavoro dei reni, mal di testa, affaticamento, nausea, alito cattivo e sudorazione, bocca asciutta e sensazione di sete, problemi di sonno, irritabilità, carenze di fibre, calcio e vitamine. La dieta diventa poi pericolosa in caso di gravidanza e allattamento, diabete, disturbi del comportamento alimentare e patologie epatiche o renali, e se abbinata all’attività fisica.

Alimenti per dieta chetogenica

Per raggiungere lo stato di chetosi e iniziare il processo di dimagrimento, è necessario mangiare cibi che contengano pochi carboidrati ed evitare invece quelli di cui ne sono ricchi. Ecco quali alimenti chetogenici sono tipicamente consigliati in una dieta di questo tipo.

Verdure a basso contenuto di zuccheri : tra tutte le verdure bisogna scegliere quelle che non contengono molti zuccheri come la rucola, gli spinaci, le zucchine, i broccoli, il sedano o il cavolfiore.

: tra tutte le verdure bisogna scegliere quelle che non contengono molti zuccheri come la rucola, gli spinaci, le zucchine, i broccoli, il sedano o il cavolfiore. Uova : un mix di proteine e grassi ideali per essere consumate a qualsiasi pasto della giornata.

: un mix di proteine e grassi ideali per essere consumate a qualsiasi pasto della giornata. Carne : manzo, tacchino e pollo sono tra le carni più indicate perché ricche di proteine e grassi. È importante che la loro cottura sia a bassa temperatura per mantenerne intatti tutti i valori nutrizionali.

: manzo, tacchino e pollo sono tra le carni più indicate perché ricche di proteine e grassi. È importante che la loro cottura sia a bassa temperatura per mantenerne intatti tutti i valori nutrizionali. Latticini e formaggi : anche i formaggi contribuiscono a fornire le giuste quantità di proteine e grassi. Latte vaccino e di pecora, burro, formaggi e yogurt bianco sono quindi alimenti indicati.

: anche i formaggi contribuiscono a fornire le giuste quantità di proteine e grassi. Latte vaccino e di pecora, burro, formaggi e yogurt bianco sono quindi alimenti indicati. Pesce : il pesce è ricco di proteine e grassi buoni. Tra le tipologie di pesce consigliati ci sono il tonno e tutto il pesce azzurro come sgombro, sardine o acciughe.

: il pesce è ricco di proteine e grassi buoni. Tra le tipologie di pesce consigliati ci sono il tonno e tutto il pesce azzurro come sgombro, sardine o acciughe. Olio extravergine d’oliva : perfetto per condire i piatti e sostituibile anche con l’olio di semi, di cocco, di sesamo o di avocado.

: perfetto per condire i piatti e sostituibile anche con l’olio di semi, di cocco, di sesamo o di avocado. Bevande cheto friendly: acqua naturale o frizzante, caffè e tè senza zucchero sono ammessi nella dieta.

Tra i cibi da evitare nella dieta chetogenica, per l’alto contenuto di carboidrati e zuccheri, ci sono invece alimenti come pasta, pane e prodotti da forno, riso e cereali, patate, legumi, frutta troppo dolce (si possono mangiare mirtilli, more, lamponi e con moderazione fragole, kiwi e clementine), bevande zuccherate come birra, cocktail o succhi di frutta, alimenti confezionati o da fast food e dolci.