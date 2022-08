Choc a Roma, donna accoltellata in strada: è in gravi condizioni

Choc a Roma ieri pomeriggio, 1° agosto 2022: in via Orti di Cesare, zona Trastevere, una donna è stata accoltellata in strada e ora è in gravi condizioni.

Roma, donna accoltellata in strada: è grave

Come riporta l’Ansa, una donna di 47 anni, italiana e senza fissa dimora, è stata accoltellata in strada, in via Orti di Cesare, vicino alla stazione di Trastevere. L’allarme è stato lanciato da un passante. La donna è stata portata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma: ha ferite ha arma da taglio sul volto e sul collo.

Al momento, indaga la Polizia di Stato, che è alla ricerca dell’aggressore. Sentiti diversi testimoni, al vaglio anche diverse telecamere della zona.

Foto di repertorio