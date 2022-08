Roma, da settembre torneranno a pieno servizio tutti i treni della Metro C? Il 19 agosto la Commissione tercnica indipendente esaminatrice delle revisioni dei convogli avrà terminato il proprio servizio.

Se gli esiti saranno positivi, la Metro C riprenderà a tornare alla massima efficienza a partire da settembre, dunque in tempo per la ripresa della stagione scolastica e per il ritorno dei lavoratori dalle ferie di agosto.

Dopo aver terminato i lavori, la Commissione tercnica indipendente passerà la documentazione ad Ansfisa. A quel punto ci sarà la fase dei collaudi e se tutto andrà bene, la Metro C tornerà a pieno regime.