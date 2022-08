A causa di un incendio divampato nello spartitraffico centrale, l’autostrada A91 “Roma Fiumicino” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Fiumicino all’altezza del km 15,900.

Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico il Raccordo non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.