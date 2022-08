GRA, restringimento di carreggiata per il ripristino di un giunto: i dettagli

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma in prossimità dello svincolo 28 (Via del Mare) al km 58,000, in carreggiata interna, è stato predisposto un restringimento di carreggiata al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato.

Per consentire le lavorazioni in piena sicurezza sono state interdette le corsie di marcia lenta ed emergenza.

Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale non appena terminate le operazioni di ripristino.

La notizia è stata diramata da Anas.

Foto di repertorio