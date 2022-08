Perché scegliere un antifurto senza fili per casa

Affidarsi ad antifurti di ultima generazione che facciano ricorso a tecnologie wifi. Una soluzione sempre più praticata da tantissimi utenti che si avvicinano a questo strumento per sfruttarne a pieno le potenzialità. Di base chi opta per un sistema di allarme casa wifi lo fa per avere garanzia di controllo e funzionalità riducendo al minimo l’impatto a livello di lavori da fare.

Un sistema di questo genere, quindi un impianto wifi, non richiede opere murarie particolarmente invasive, niente rottura di muri né tracce per far passare i fili in quanto non è prevista la presenza di cavi. Non a caso si tende ad installare i sistemi di allarme wifi in casa anche in modo autonomo, sebbene sia meglio sempre avere il supporto di una figura tecnica per accertarsi di impostare tutto correttamente.

I vantaggi degli allarmi wifi

Quella che stiamo vivendo è l’epoca del virtuale è ormai quasi tutto è senza fili; può esserlo anche un sistema di allarme che si basa sul fatto che i vari elementi che lo compongono comunicano tra di loro tramite frequenza radio e non con cavi elettrici. Il che è un vantaggio anche se può rappresentare un vulnus in quanto più facilmente soggetto a potenziali interferenza da parte di malintenzionati. Quali sono i vantaggi di un allarme wifi?

Lo si può installare in qualsiasi casa, senza necessità di sopralluogo preventivo per verificarne la fattibilità; L’installazione non comporta lavori invasivi, niente opere strutturali né rotture di muri per le tracce visto che i cavi non sono previsti; I costi sono limitati. Altro elemento certamente importante, quello dei prezzi visto che i sistemi di allarme per casa wifi sono molto più economici anche in considerazione di quanto detto prima con riferimento all’installazione.

Quali le accortezze cui badare? Attenzione a sostituire periodicamente le batterie onde evitare di rimanere sguarniti; l’installazione è facile ma se non si ha dimestichezza con questi dispositivi evitare il fai da te, errore che in molti fanno pensando che sia molto facile installare. Infine. Come si diceva, il fatto di viaggiare su onde radio può facilitare il lavoro di malintenzionati pe intercettare il segnale.

Allarme senza fili a Roma

Infine, uno sguardo al nostro territorio: conviene valutare il ricorso ad un sistema di antifurto senza fili a Roma? La nostra città è una delle più esposte in quanto a furti in abitazione, un sistema di allarme è sempre un’ottima soluzione. Il wifi come detto ha enormi potenzialità e tanti vantaggi oltre a qualche rischio, inevitabile.

Il fattore territoriale non incide molto sulla celta di un allarme wifi o cablato, sono altri gli elementi che spostano questa decisione (es: se si vive in una zona isolata di Roma sarebbe bene optare per un allarme integrato con telecamere per maggiore sicurezza).

In sostanza si può valutare di installare un antifurto casa wifi a Roma giovandosi magari del fatto che i lavori saranno di minimo impatto, il che è un vantaggio se si abita in un appartamento in quanto si evitano disagi in prima persona, oltre che al condominio intero.