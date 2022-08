Una vicenda assurda in provincia di Latina, a Borgo Montello, che per poco non si è trasformata in una tragedia: due genitori, di 40 e 38 anni, hanno lasciato la propria figlia, una neonata di due mesi, chiusa in auto, con i finestrini chiusi, sotto al sole.

Latina, neonata lasciata in auto: salvata da una passante

Come ha riportato l’Ansa, I due genitori erano intenti a litigare, mentre la neonata di soli due mesi era chiusa in auto e piangeva. Intervenuti i Carabinieri, chiamati dalla commessa di un esercizio commerciale. La donna, una barista, ha notato infatti la piccola che piangeva e stava male: dopo averla tirata fuori dall’auto, ha prontamente chiamato le Forze dell’Ordine e il personale medico del 118.

La bimba è stata portata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove rimarrà in osseravazione per qualche giorno. In seguito, sarà affidata ad un istituto: il Tribunale per i minorenni ha infatti emesso un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale. Madre e padre sono accusati di abbandono di minore.

