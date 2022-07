Roma, 600 posti a tempo indeterminato per nidi e scuole dell’infanzia

Con l’anno scolastico 2022/2023 Roma Capitale dà l’avvio a 600 assunzioni a tempo indeterminato per il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Entro settembre saranno assunte 200 unità complessive di personale e le restanti 400 nei primi mesi del 2023.

SCUOLA, GUALTIERI-PRATELLI: 600 NUOVE ASSUNZIONI PER NIDI E SCUOLE INFANZIA

Con una Memoria di Giunta approvata oggi in Campidoglio si prevedono anche interventi volti a potenziare l’organico delle strutture educative e scolastiche con una particolare attenzione a quello dedicato all’inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità: si tratta di ulteriori 250 unità per i nidi, circa 60 per le scuole d’infanzia e 250 relative al personale per l’inclusione.

Un altro tassello importante per la scuola, su cui questa amministrazione ha investito fin dall’insediamento: dall’abbattimento delle rette per i nidi per tutte le fasce di reddito con la gratuità per quella più bassa, al prolungamento dell’orario di alcune strutture, passando per le risorse pari a circa 7,5 milioni investiti sulla manutenzione del verde scolastico.

A tutto questo si deve aggiungere il nuovo regolamento in materia di “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” (Oepac) che ha adeguato l’inquadramento contrattuale degli operatori, garantito il diritto al pasto, rimodulato le ore del servizio garantendo continuità e stabilità, disposto un nuovo sistema basato sull’accreditamento delle cooperative che operano nei diversi municipi. In ultimo in questi mesi abbiamo semplificato le procedure per le iscrizioni ai nidi, garantito l’apertura di 36 scuole per i centri estivi, investito un milione di euro per l’apertura di 60 scuole in orario extracurricolare già da settembre e concluso il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Governo e la Regione Lazio, per “Scuole Verdi a Roma” che consentirà di riqualificare, nei prossimi anni, 200 scuole della Capitale.

“Sono molto contento di questo risultato raggiunto grazie al lavoro di tutta l’amministrazione, dell’Assessora Pratelli, della consigliera Fermariello, del mondo della Scuola, delle parti sociali. Finalmente si concretizza un impegno prioritario che è nel nostro programma, che mette la Scuola al centro e gli dà un ruolo strategico. Interveniamo sulla qualità e dignità della vita dei lavoratori e delle famiglie, realizzando un altro pezzo di quella comunità educante che spesso abbiamo evocato e che ci stiamo impegnando a costruire. Particolare attenzione abbiamo dato al personale dedicato all’inclusione, per le classi dove sono presenti bambini con disabilità, un servizio dove sono presenti molte criticità legate alla copertura delle ore necessarie“, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Oggi diamo una notizia importante alla città: 600 assunzioni di educatrici e insegnanti nei nidi e nelle scuole di Roma Capitale, l’incremento degli organici, l’investimento per l’inclusione dei bambini con disabilità. Sono interventi che tracciano la strada: in un tempo storico in cui il lavoro è sempre più precario e dopo anni di definanziamento dell’istruzione, il Comune di Roma sceglie di dare stabilità al lavoro e qualità ai nidi e alle scuole dell’infanzia, perché il rilancio dei servizi passa necessariamente per l’investimento sul personale.

Questo traguardo è stato frutto anche di un ascolto continuo del mondo della scuola, delle famiglie e di un confronto approfondito con i sindacati che voglio ringraziare senza formalità” ha infine dichiarato Claudia Pratelli, Assessora alla scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale.