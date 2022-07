Che tempo farà lunedì e martedì della settimana in arrivo nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana e del mese di agosto.

Previsioni meteo 1-2 agosto nella città di Roma e in provincia

Lunedì 1° agosto: giornata caratterizzata da condizioni stabili e generalmente soleggiate in provincia di Roma e nel resto del Lazio. Qualche addensamento nuvoloso potrebbe interessare l’Appennino durante le ore centrali della giornata ma non sono previste precipitazioni. Nella Capitale è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 34°C, la minima di 24°C.

Martedì 2 agosto: a Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 36°C, la minima di 24°C. Nel resto della provincia, previsto bel tempo per la mattina mentre nel pomeriggio tempo instabile sull’Appennino e sulle aree interne con acquazzoni e temporali sparsi; parziale coinvolgimento delle coste del basso Lazio.

Previsioni meteo 1-2 agosto a Frosinone e in Ciociaria

Lunedì 1° agosto: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima di 22°C. Nel resto della Ciociaria, come per tutto il Lazio, la giornata sarà in prevalenza soleggiata, caratterizzata da condizioni stabili.

Martedì 2 agosto: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata; sono previsti 8mm di pioggia. Nel resto della Ciociaria, potrebbero verificarsi rovesci e temporali sparsi soprattutto nel corso del pomeriggio. Clima molto caldo, specie nell’entroterra.

Foto di repertorio