Laurentina, tragedia nella notte: auto contro albero, morto un 26enne

Tragedia nella notte in zona Laurentina, a Roma: un ragazzo di soli 26 anni è morto sul colpo dopo che la sua auto è finita contro un albero. Gravi altre tre persone.

Laurentina, tragico incidente nella notte: morto 26enne

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti: per cause ancora da chiarire, una Fiat 55 sarebbe finita contro un albero in zona Laurentina questa notte, 31 luglio 2022, verso le 4:00. Il 26enne alla guida della vettura è morto sul colpo.

Le altre tre persone che viaggiavano con lui sono state affidate alla cura del personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportarle in codice rosso in ospedale.

Nessun altro veicolo risulterebbe coinvolto.

