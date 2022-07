Rimosso il murale in una palazzina di Villaggio Falcone a Ponte di Nona dedicato al ragazzo morto in seguito ad un grave incidente stradale mentre correva a 300 km/h sul GRA.

Ad annunciarlo è proprio il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aggiunge di essere a favore della sicurezza e della legalità. La rimozione è stata curata dalla Polizia Locale.

Rimosso il murale in una palazzina di Villaggio Falcone a #PontediNona dedicato al ragazzo morto in seguito ad un grave incidente stradale mentre correva a 300 km/h sul GRA. Noi siamo per la #sicurezza e la #legalità, sempre. ▶️ https://t.co/C4J4PPvswB pic.twitter.com/dA1Cm12qej

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) July 30, 2022