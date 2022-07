Problemi sul lavoro: come cercare il giusto avvocato

Per quanto si possa avere la fortuna di svolgere il lavoro dei propri sogni, non è detto che tutto debba andare sempre rose e fiori. Purtroppo, nel mondo del lavoro gli imprevisti e le turbolenze sono dietro l’angolo e spesso le risoluzioni non sono sempre frutto di una semplice chiacchierata informale. Anzi, molti lavoratori per veder tutelati i propri interessi sono costretti a ricorrere ad un legale esperto del settore.

Quando rivolgersi ad un avvocato

I motivi per i quali un lavoratore potrebbe doversi rivolgere ad un avvocato del lavoro sono svariati. Tra quelli contabili ci sono le mancate retribuzioni mensili o il riconoscimento degli straordinari. Ci sono poi questioni più delicate che riguardano le procedure di licenziamento che possono dividersi in licenziamenti per giusta causa. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e licenziamenti collettivi. Cause che se vinte possono portare alla rintegrazione sul posto di lavoro o ad un risarcimento del danno.

Le cause più ostiche da trattare sono quelle per mobbing e straining. Purtroppo sempre più lavoratori sono vittime di comportamenti vessatori sul posto di lavoro con conseguenze sia sul piano emotivo e psicologico che su quello economico. Anche in questo caso l’intervento di un legale è fondamentale per veder fatta giustizia. Infine, motivi di battaglie legali possono essere i demansionamenti e i mancati avanzamenti di livelli contrattuali.

A quale avvocato affidarsi

Entrando nello specifico, nel caso in cui si stia vivendo una situazione di disagio sul posto di lavoro bisognerà rivolgersi ad un avvocato giuslavorista. È importante fare una precisazione: il mestiere dell’avvocato è molto settoriale per cui ogni problema che la vita può porre sulla nostra strada, come un divorzio o un’eredità, dovrà essere trattato da un avvocato formato verticalmente nell’ambito specifico. Questo perché il mondo del diritto e della giurisprudenza è esageratamente ampio e non esiste un professionista in grado di poterlo conoscere completamente in maniera approfondita. Per essere sicuri di portare a casa un buon risultato è quindi opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto nel diritto del lavoro. Esattamente come accade in ambito medico. Se si riscontra un problema al cuore bisognerà andare dal cardiologo mentre per una frattura si ascolterà il parere di un ortopedico.

Come trovare un avvocato del lavoro

Il consiglio di una persona fidata che ha riscontrato i nostri stessi problemi è sempre ben accetto. Affidarsi a un avvocato del lavoro conosciuto dopo aver chiesto a colleghi ed amici può essere una soluzione. La fiducia nei confronti dell’esperto, anche se non lo si conosce, parte sicuramente da un buon livello potendo contare sulle testimonianze ed esperienze di persone care a noi vicine. Non è detto però che gli amici nella nostra cerchia abbiano avuto la necessità di rivolgersi ad un avvocato del lavoro. La soluzione allora la offre internet e le sue mille opportunità. Ad esempio, se si ha bisogno di un avvocato per una causa sul lavoro bastare digitare nella barra del motore di ricerca “assistenza lavoratori roma” e selezionare uno dei risultati in SERP. Aggiungere la città presso la quale si desidera trovare il proprio legale aiuterà a restringere il campo. Inoltre, in questo modo si potranno ottenere anche eventuali informazioni utili sul professionista ricercato. Nella sezione notizie di Google possono essere ricercati articoli di giornale inerenti a qualche caso importante affidato all’avvocato selezionato oppure si potranno leggere pareri, recensioni e opinioni di altre persone, le quali hanno assunto il legale per questioni personali.

In entrambi i casi, la prima impressione è quella che conta. Durante il primo colloquio si potrà facilmente intuire se la persona che si ha davanti sia quella giusta. L’empatia sta alla base del rapporto che deve istaurarsi tra avvocato e cliente affinché le parti possano lavorare in tranquillità e serenità. Condizioni indispensabili in una situazione di per se stressante.