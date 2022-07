Morto Roberto Nobile, il celebre attore, noto per Montalbano e Distretto di Polizia è deceduto a Roma. Nato a Verona nel 1947 e scomparso proprio oggi il noto e genuino artista, apprezzato da molti.

Roma, Morto l’attore Roberto Nobile

È morto Roberto Nobile, attore noto e volto amato dagli amanti delle serie tv italiane. Era soprattutto noto per i ruoli nelle serie Distretto di Polizia e del Commissario Montalbano, ma aveva recitato anche in tante altre fiction e film di culto, prevalentemente negli anni ’90. Nobile ha infatti collaborato con alcuni dei registi più celebri del cinema italiano: da Gianni Amelio a Giuseppe Tornatore, passando anche per Michele Placido e Nanni Moretti.

Celebre anche il suo personaggio nel film La scuola, diretto da Daniele Luchetti. Ancora da chiarire le cause del decesso. Ciò che è certo è che tanti suoi fan oggi sono in lutto.