Piazza Vittorio; più di 210 persone controllate e 82 veicoli. Continuano i controlli Interforze nell’area di Esquilino, così come indicato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura.

Ieri pomeriggio, vari equipaggi della Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale Roma Capitale hanno svolto un servizio c.d. ad “alto impatto”, con l’obbiettivo di fronteggiare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza non solo dei residenti, ma anche dei tanti turisti presenti nella zona. Intorno ai giardini Nicola Calipari numerose pattuglie, anche affiancate da unità cinofile, per prevenire e contrastare, nel caso, reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, e quelli legati all’immigrazione clandestina, col fine di restituire la villa pubblica ai cittadini.

I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali che si affacciano sulla piazza, una delle quali è stata sanzionata amministrativamente. Sono state contestate, inoltre, 29 sanzioni al Codice della Strada, tra cui una guida con patente scaduta.

