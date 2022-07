Una donna di 50 anni S.J. di nazionalità bosniaca e con evidenti problemi psichiatrici, ha tentato di suicidarsi nel tardo pomeriggio di ieri , sdraiandosi sulle rotaie del tram in piazza dei Gerani.

I dettagli

L’episodio non è fortunatamente passato inosservato ad una pattuglia di caschi bianchi del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che dopo aver interrotto momentaneamente la linea tranviaria , e persuaso la donna a momentaneamente desistere dal dichiarato proposito di “farai tranciare le gambe”, in collaborazione con la ASL competente, ha attivato la procedura di “codice rosso “psichiatrico” presso l’ospedale Sandro Pertini.

Sul tema è intervenuto il Segretario Romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) Marco Milani , che in favore dei colleghi intervenuti ed in aperta polemica con la proposta di riordino presentata dal Comandante del Corpo Ugo Angeloni, rende noto: ” Nel complimentarci con i colleghi intervenuti, torniamo a sottolineare il ruolo prezioso per la sicurezza, che donne ed uomini delle Polizie Locali Italiane, svolgono quotidianamente in quanto ormai presenze prevalenti sul territorio metropolitano.

Nell’auspicarci una legge di riforma nazionale che riconosca finalmente diritti e tutele in modo paritetico rispetto ai colleghi delle altre forze dell’ordine, invitiamo il Sindaco Gualtieri a non permettere che professionalità e competenze di gruppi speciali quali quelle dei gruppi speciali , vengano ridimensionate o soppresse, come pure purtroppo previsto nella proposta di riforma delle Unità Organizzative del Corpo, troppo frettolosamente redatta dal Comandante Generale.

Non è impiegando la gran parte di uomini di un Corpo già pesantemente sotto organico nel rincorrere venditori d’acqua del centro storico, che si garantisce la sicurezza, soprattutto nelle periferie”. Concludono dal Sindacato.