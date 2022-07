5 consigli per avere una bocca sana

Prendersi cura della propria igiene orale e avere una bocca sana è importante, anche dal punto di vista dell’estetica e non soltanto in termini funzionali. Cresce il numero di chi si rivolge al proprio dentista anche per questioni di natura estetica, così come è aumentata, nel corso degli anni, la consapevolezza legata all’importanza di una corretta igiene orale.

Come conseguenza, oggi sempre più pazienti si informano su quali sono le pratiche corrette per avere una bocca sana. Vediamo di seguito 5 rapidi consigli per la propria salute orale.

1. Correggere eventuali difetti di allineamento

Si tratta di un problema comune a molti, ma forse non tutti sono a conoscenza del fatto che denti storti, non correttamente allineati e malocclusioni portano a conseguenze di natura sia estetica che funzionale. In sostanza, se non si interviene, a lungo andare anche l’igiene orale ne risentirà. Il consiglio è quello di intervenire e correggere difetti di allineamento. Oggi lo si può fare in modo molto poco invasivo grazie ad un apparecchio invisibile.

2. Curare l’igiene orale

Prendersi cura della propria igiene orale è un qualcosa di fondamentale per avere una bocca sana. Lo si insegna fin da piccoli, dal lavaggio dei denti alla cura delle gengive: tutte buone pratiche che tornano utili a lungo andare per evitare problemi maggiori a livello strutturale.

3. Seguire un’alimentazione corretta

Ovviamente dall’alimentazione che si segue dipenderà buona parte della salute della propria bocca. Da evitare o quantomeno limitare i cibi potenzialmente più dannosi, come quelli ad alto contenuto di zuccheri, le bevande troppo zuccherate, ma anche fumo e alcol, che sono nemici giurati, a lungo andare, di una buona igiene orale e di conseguenza di una bocca sana.

4. Sottoporsi a controlli periodici

Oltre a quello che si riesce a fare in autonomia, modificando abitudini e stile di vita, fondamentale è avere un professionista di riferimento dal quale recarsi periodicamente per controlli, consigli o interventi. Ciò vale sia a livello funzionale ma anche estetico, visto che di recente l’odontoiatria è diventata una disciplina a cui molti si rivolgono anche per questioni di bellezza del proprio aspetto. L’ortodonzia invisibile, ad esempio, è una delle discipline più richieste e sta vivendo un boom, con interventi vari i cui costi variano a seconda del caso da trattare (per approfondire, vedi ortodonzia invisibile costo).

5. Utilizzare gli strumenti adatti

È fondamentale fare ricorso a strumenti idonei quando ci si vuole prendere cura della propria igiene orale. Il che vale a 360 gradi: per il tradizionale spazzolino, per il dentifricio, per il filo interdentale ma anche per altri prodotti che possano rivelarsi utili. È il caso dei vari prodotti naturali che tanto vanno di moda sul mercato e che possono essere declinati anche nella cura dell’igiene orale. Si pensi alla salvia, che secondo molti ha un potere sbiancante; ed ancora all’olio di cocco, che può essere utilizzato la mattina, prima di lavare i denti, per fare risciacqui.

In sostanza con una serie di buone pratiche che comprendono tanto le attenzioni realizzate in prima persona durante l’arco della giornata, quanto il supporto di uno specialista, è possibile prendersi cura della propria bocca: una cura fondamentale che influisce così in modo diretto sia sull’aspetto estetico di ciascuno di noi che sulla nostra salute.