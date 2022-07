Assunzioni in Bartolini: le posizioni aperte ad agosto 2022

Per chi è alla ricerca di un nuovo percorso professionale, Bartolini, l’azienda di riferimento nelle spedizioni e nella fornitura di servizi di logistica, ha aperto diverse posizioni per le numerose sedi su tutto il territorio nazionale. I profili ricercati spaziano dall’impiegato operativo al supervisore: ottime opportunità per chi è alla ricerca di una nuova esperienza professionale nel settore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle assunzioni in Bartolini: i profili ricercati, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Assunzioni in Bartolini, i profili ricercati

Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, alle dimensioni aziendali e alla varietà di professionalità, Bartolini offre diverse opportunità di carriera. Ecco le posizioni aperte a luglio 2022:

Impiegato operativo;

responsabile operativo;

coordinatore autotrasportatori;

impiegato assistenza clienti;

supervisore operativo arrivi;

Linehaul Supervisor;

impiegato Safety;

supervisore prese e consegne;

impiegato deposito logistica;

Vice operatore Ced;

impiegato Data Entry;

responsabile assistenza clienti.

I requisiti richiesti per lavorare in Bartolini

Per lavorare in Bartolini, sono richiesti alcuni requisiti che possono variare in base al profilo di proprio interesse. Le caratteristiche di base richieste a tutti ruoli sono:

diploma;

conoscenza degli strumenti informatici;

buona conoscenza del territorio

Sulla base del profilo per cui ci si candida può essere necessaria anche in via preferenziale un’esperienza impiegatizia in ruolo analogo presso operatori del settore trasporti.

Come candidarsi in Bartolini

Per i candidati che desiderano inviare il proprio curriculum vitae, è possibile collegarsi direttamente al portale aziendale dedicato alle carriere, accedendo da questa pagina. Qui si potranno consultare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura tramite registrazione sul sistema, inserendo i propri dati e allegando il CV.

Per restare aggiornato sugli ultimi annunci di lavoro pubblicati è necessario collegarsi a questa pagina.

FONTE