Importanti occasioni di lavoro in KFC, popolare catena che vanta ristoranti in tutta Italia. E proprio su tutto il territorio nazionale, infatti, sono state avviate in questi giorni le ricerche di nuovo personale. Scopriamo allora quali sono le posizioni aperte in KFC a luglio 2022.

A segnalare la notizia è Circuito Lavoro.

Figure ricercate in KFC

Team Member

Requisiti: Flessibilità, puntualità e precisione. Spirito di squadra, gentilezza e orientamento al cliente. Ancora, disponibilità a lavorare su turni, nel weekend e nei giorni festivi

Sede: Verona, Napoli, Milano e altre sedi

Team Member Cook

Requisiti: solarità, energia e vitalità. Capacità di intraprendere un percorso di crescita personale e professionale. Fondamentale è la disponibilità a lavorare su turni, nel weekend e nei giorni festivi

Sedi: Firenze, Genova

Assistant Restaurant General Manager

Requisiti: Ottime doti organizzative, capacità di lavorare in team e di problem solving . Inoltre, autonomia organizzativa , flessibilità, passione per il ruolo e professionalità

Sede: Roma, stazione Tiburtina

Tante sono le posizioni aperte da valutare a seconda delle proprie esigenze. Vi invitiamo allora a consultare la pagina ufficiale di KFC, nella sezione dedicata alle opportunità professionali, per individuare l’offerta di lavoro che possa fare al caso vostro.

Come candidarsi per le posizioni aperte in KFC

Una volta selezionata la posizione aperta di interesse, sarà sufficiente cliccare sul bottone nero che riporta la scritta “CANDIDATI”. A quel punto basterà seguire le poche istruzioni per completare la candidatura in modo corretto.