Che tempo farà questo weekend nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni meteo per il finesettimana.

Previsioni meteo 29-30-31 luglio nella città di Roma e in provincia

Venerdì 29 luglio: a Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C, la minima di 24°C. Giornata stabile e in prevalenza soleggiata nel resto della provincia; caldo intenso, con valori tipici della terza decade del mese di luglio.

Sabato 30 luglio: la giornata di sabato sarà caratterizzata da spiccata variabilità nel Lazio e nella provincia di Roma. Condizioni in prevalenza soleggiate, con caldo intenso e massime che potranno raggiungere picchi di 35-36°C nelle aree interne. Mare da poco mosso a mosso. A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 33°C, la minima di 24°C.

Domenica 31 luglio: tempo stabile e soleggiato in gran parte della regione Lazio, compresa la provincia di Roma. Temperature stabili, con valori poco al di sopra delle medie stagionali. A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima di 25°C.

Previsioni meteo 29-30-31 luglio a Frosinone e in Ciociaria

Venerdì 29 luglio: a Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, cielo nuvoloso in serata; non sono comunque previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C. Prevista qualche instabilità sul versante appenninico del Frusinate. In generale, temperature tipiche della fine del mese di luglio.

Sabato 30 luglio: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C, la minima di 22°C. Nel resto della Ciociaria, condizioni in prevalenza soleggiate, con caldo intenso e massime che potranno raggiungere picchi di 35-36°C, soprattutto nelle aree interne.

Domenica 31 luglio: a Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nelle ore centrali della giornata potrebbero verificarsi deboli piogge: sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 33°C, la minima di 23°C. Nel resto della Ciociaria, tempo ampiamente soleggiato al mattino ma dal pomeriggio aumento della nuvolosità, specie a ridosso dei rilievi con instabilità sparsa. Fenomeni a carattere temporalesco, localmente intensi.

Foto di repertorio