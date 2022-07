Fructis Hair Food, scopriamo i prodotti della linea ai superfrutti

Con Fructis Hair Food, Garnier propone la linea perfetta per nutrire i capelli affamati. I prodotti della terra diventano fonte di salute e vitalità anche per le chiome più difficili da trattare.

Frutta e verdura sono da sempre preziosi alleati del benessere, soprattutto a tavola, ma il trend bio oggi è in grado di trionfare anche nel mondo della bellezza. I prodotti vegan, biologici ed ecologici sono molto più di una semplice scelta di tendenza, a dimostrarlo a pieno titolo è la linea Hair Food di Garnier, eccellente per la cura dei capelli e il loro benessere.

Fructis Hair Food vanta una formula innovativa che nutre, fortifica e non appesantisce i capelli, e può contare sul 98% di ingredienti di origine naturale.

Shampoo, balsamo e maschera 3 in 1: prodotti e modalità d’uso

Grazie al potere dei superfrutti, Garnier propone una linea innovativa che comprende shampoo, balsamo e maschera.

Quella dedicata a shampoo, balsamo e maschera è una linea ricca di nutrienti, assolutamente priva di siliconi a garanzia di un tocco naturale in grado di nutrire, riparare, rivitalizzare o idratare i capelli più affamati. Degno di nota anche il minore impatto sull’ambiente, grazie al packaging 100% riciclabile.

Lo shampoo si applica, si massaggia e poi si risciacqua dando ai capelli un ricco nutrimento senza appesantirli.

Con Hair Food maschera la proposta si fa addirittura in tre, così come i modi d’uso: maschera, balsamo o trattamento senza risciacquo.

Usata come balsamo, la maschera è perfetta da applicare sui capelli bagnati per un effetto districante. Usata come maschera si può utilizzare dopo lo shampoo, lasciandola in posa per alcuni minuti. Nutre, ripara e addolcisce i capelli. Infine il trattamento senza risciacquo è ideale sia sui capelli bagnati che su quelli asciutti. Per combattere l’effetto crespo, è preferibile applicarlo su tutte le lunghezze per un benefico effetto chiusura delle doppie punte.

Cinque gusti, da scegliere a seconda delle proprie esigenze

La linea Fructis Hair Food vanta cinque diversi gusti Papaya, Banana, Aloe Vera, Anguria e il nuovissimo Burro di Cacao, da scegliere in base alle esigenze individuali per comporre una personalissima hair routine.

. Papaya – è la linea riparatrice per capelli danneggiati. Shampoo, balsamo e maschera possono contare sulle proprietà riparatrici della Papaya, che promettono di prendersi cura dei capelli sciupati e rovinati.

. Banana – è la linea perfetta per trattare delicatamente i capelli secchi, e nutrirli senza appesantire. L’estratto di banana dalle proprietà idratanti è una deliziosa coccola, piena di salute, che i capelli si concedono, per essere avvolti in una dolce fragranza.

. Aloe Vera – è la linea idratante per capelli da normali a secchi. Arricchita con estratto di aloe vera in gel, è ideale per idratare i capelli, con una fragranza rinfrescante e floreale.

. Anguria – è la scelta rivitalizzante per capelli da normali a fini. L’estratto d’anguria regala un tocco estremamente naturale ai capelli.

. Burro di cacao – è la proposta rigenerante per capelli ricci e secchi. L’estratto di burro di cacao è ideale per ricci immediatamente nutriti, riparati e a molla, per una chioma rigenerata e senza nodi. La formula al cacao nutre e addolcisce i capelli avvolgendoli in una dolce fragranza.