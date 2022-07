Incendio in autostrada: code sulla Roma Sud, verso la Capitale

Non bastava il tragico incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare poco fa, adesso ci si mette anche un incendio sull’Autostrada A1 Roma-Napoli.

Code per via delle fiamme e del fumo tra la Diramazione Roma Sud e A24 Roma-Teramo, in direzione della Capitale. Sul posto sono presenti le squadre del personale e dei vigili del fuoco per cercare di ripristinare la situazione d’emergenza. Intanto, si prega gli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti.