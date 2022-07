Sono stati fissati i funerali di Francesca Lafragola, la 24enne morta nel terribile incidente avvenuto lo scorso 26 luglio sulla superstrada nel territorio di Cassino.

Sant’Elia Fiumerapido, fissati i funerali di Francesca

La giovane era in sella ad una moto quando si è scontrata con un’auto; il ragazzo che era con lei è stato elitrasportato a Roma, in gravi condizioni. Per il sinistro, ci sono ora due indagati per omicidio stradale: il condicente dell’auto e quello del veicolo a due ruote su cui viaggiava la giovane. Un atto dovuto, necessario per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente.

I funerali della giovane avranno luogo domani, venerdì 29 luglio 2022 alle ore 10:00, presso la Chiesa di San Sebastiano a Sant’Elia Fiumerapido.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della giovane.