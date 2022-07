Ostia, brutto incidente sulla Cristoforo Colombo: due feriti

Brutto incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, verso l’1:15 di questa notte, 28 luglio 2022: due feriti.

Incidente sulla Colombo: due feriti

Ancora da chiarire la precisa dinamica del sinistro stradale avvenuto questa notte a Ostia: due auto si scontrate, richiedendo così l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.

I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere ma non sono in pericolo di vita. Intervenute anche le Forze dell’Ordine: strada chiusa per i rilievi del caso.

Foto di repertorio