Aspiratori ed estrattori d’aria indoor: guida alla scelta

Quando in una growroom o in una growbox è necessario garantire un livello di aerazione adeguato, lo strumento di cui c’è bisogno è un aspiratore, che assicura il necessario ricambio di aria per fare in modo che la pianta produca i carboidrati in vista della fase vegetativa e garantire un grado di umidità appropriato. Sul mercato si possono trovare diverse tipologie di aspiratori, e per effettuare un acquisto indovinato e consapevole è necessario tenere conto di vari aspetti: per esempio la capacità di movimentazione dell’aria, la velocità, la forma, le dimensioni delle pale e la potenza del motore. Inoltre, nel complesso per qualunque impianto di areazione occorre valutare l’assorbimento elettrico, la rumorosità e la portata d’aria.

La portata d’aria

Indicata anche con il termine airflow, la portata d’aria è un elemento che in un aspiratore riveste una funzione di primo piano: essa viene indicata in metri cubi all’ora e corrisponde alla mole d’aria in circolazione. Un impianto di areazione di qualità deve essere in grado di sostituire in meno di un minuto tutta l’aria del box; la portata d’aria, tuttavia, si può ridurre a causa della lunghezza e della curvatura dei canali di areazione. Per esempio, si ha un calo del flusso di aria del 20% con una curva ad angolo retto. Tuttavia, il ricambio di aria è di fondamentale importanza per garantire un controllo ottimale dell’umidità, del calore e dell’anidride carbonica per le piante.

Gli aspiratori elicoidali

Una delle tipologie di aspiratori d’aria più diffuse è rappresentata dagli aspiratori elicoidali, che sono caratterizzati da una potenza del motore media e sono adatti, oltre che per le growbox, anche per la coltivazione indoor, per i bagni ciechi, per le cucine, per le cantine, per i garage e per i bagni con doccia. In questi dispositivi, il rotore è costituito da un’elica, mentre l’aria entra ed esce lungo un percorso in linea con il tubo. Il flusso di aria che viene generato dal rotore elicoidale è del tipo a spirale, e per forza di cose determina una riduzione di portata d’aria, la quale diminuisce ancora nel momento in cui l’aria viene fatta passare dai filtri. Un aspiratore elicoidale è raccomandato per condotte lunghe non più di 5 metri.

Le caratteristiche degli aspiratori assiali in linea

Un aspiratore assiale in linea ha la forma di un cilindro e va bene per le growbox, le coltivazioni indoor e il micro growing. Per la sua particolare configurazione può essere infilato all’interno del condotto. È fondamentale, però, che si tratti di condotti non lunghi, al massimo di 2 metri, visto che la potenza di questo dispositivo è limitata. L’aria, una volta che è stata prelevata, viene sputata in parallelo rispetto alla scocca, generando un passaggio di aria efficace. Proprio per questo motivo un aspiratore assiale in linea può essere utilizzato non solo per estrarre l’aria, ma anche per immetterla all’interno del locale.

Come funziona un aspiratore centrifugo

Nel caso in cui si abbia bisogno di un dispositivo che garantisca un livello di rumorosità ridotto e una portata d’aria significativa, conviene optare per un aspiratore centrifugo: un elemento che assicura performance elevate dal punto di vista della potenza del motore. Questo aspiratore è dotato di un’elica centrifuga il cui funzionamento dà origine a un vortice che spinga l’aria in maniera efficace. È possibile collegare un aspiratore centrifugo a un filtro ai carboni; si può utilizzare questo tipo di dispositivo anche con condotte più lunghe di 5 metri o che presentano delle curve.

Dove comprare gli estrattori d’aria