COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 5.453 TAMPONI MOLECOLARI E 35.894 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 41.347 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.892 NUOVI CASI POSITIVI (+4.576), SONO 10 I DECESSI (-6), 1.121 I RICOVERATI (-5), 74 LE TERAPIE INTENSIVE (-1) E +8.693 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 16,6%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 3.032 “

***QUARTA DOSE A OVER 60 – COME FARE PER VACCINARSI?

1 – Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- Prenota sul portale regionale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home )

secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni”

***UCRAINA: ad oggi sono state rilasciate circa 20.100 tessere STP (straniero temporaneamente presente);

* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800 .

***Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

I dati dalle ASL Roma

* Asl Roma 1: sono 1.005 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.036 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 991 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 579 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 476 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati dalle province

***Nelle province si registrano 2.477 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 825 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.079 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 235 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 338 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.