Nuova campagna di truffe ai danni di correntisti di diverse banche

Nuova campagna di smishing: ecco i consigli della Polizia Postale per non cadere nella truffa.

I consigli della Polizia Postale

È in corso una campagna di smishing ai danni dei correntisti di diversi istituti bancari.

Attraverso un sms, apparentemente proveniente dal “sistema IoSicuro”, l’utente viene avvisato di un movimento sul conto corrente ed invitato a cliccare su un link per verificare l’operazione. Il link reindirizza su un sito clone della banca dove per accedere bisognerà inserire le credenziali dell’home banking e il proprio numero di telefono. I dati inseriti saranno così nella disponibilità del truffatore.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di attivare sul proprio dispositivo una buona protezione antivirus, di non cliccare mai sui link ricevuti via mail o SMS e di non inserire i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Per ulteriori consigli su come difendersi dai tentativi di phishing, leggi l’approfondimento dedicato al link https://www.commissariatodips.it/…/consigli/index.html

Foto di repertorio