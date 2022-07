Di seguito, il comunicato dell’Associazione Aria Pulita sulla fiaccolata di domenica 24 luglio 2022.

Il comunicato stampa

Uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo ( together we stand, divided We fall – Pink Floyd)

Il grande successo della fiaccolata di domenica 24 luglio, organizzata da Associazione Aria pulita e dal Comune di Colonna, dimostra che rispetto al tema degli odori nauseabondi provenienti dai bitumifici presenti sul territorio, la popolazione è più unita che mai e ben lontana dal rischio di cadere.

La manifestazione di domenica sera è stata infatti molto partecipata.

Cittadini di Colonna, Montecompatri e San Cesareo hanno dato vita a un lungo serpentone di lucine: tutti uniti per dire che, nella situazione attuale, è impossibile la convivenza tra la popolazione e le attività definite ‘insalubri di prima classe’ che operano nei comuni di Montecompatri e San Cesareo.

In chiusura della fiaccolata il Presidente dell’Associazione Aria Pulita con il suo intervento ha ripercorso le azioni messe in campo fino ad ora dalla sua Associazione, che vanta centinaia di iscritti.

A seguire gli interventi del sindaco di Colonna Fausto Giuliani e del sindaco di Montecompatri Francesco Ferri: i due primi cittadini hanno assicurato che proseguiranno le azioni da loro già intraprese per contrastare i miasmi, ma hanno anche chiaramente espresso l’intenzione di interessare gli Enti sovracomunali che hanno avuto parte attiva nel rilascio delle autorizzazioni alle aziende produttrici di bitume.

L’ottima riuscita di questa prima iniziativa apre la strada ad una serie di ulteriori azioni già in cantiere, che saranno calendarizzate a breve.