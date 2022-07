Perché viaggiare con ITA Airways

Se muoverti è la tua passione o ti capita di spostarti spesso per lavoro coprendo lunghe distanze, il viaggio in aereo è senz’altro uno dei più pratici e veloci.

In una manciata di ore ci si può spostare da una parte all’altra del mondo e in pochi click si scelgono giorni e orari di partenza programmando nel dettaglio e in piena libertà e sicurezza ogni aspetto del viaggio.

Scegliere compagnie aeree di ultima generazione come ITA Airways offre incredibili vantaggi sotto ogni punto di vista: dalla possibilità di effettuare il check-in online, a quella di portare bagagli a bordo (www.ita-airways.com/hand-baggage), di poter usufruire di servizi aggiuntivi o ancora di ottenere ottimi vantaggi attraverso il programma fedeltà Volare.

Questa specifica formula offre al viaggiatore un bonus di benvenuto e tutta una serie di benefici che gli permettono di accumulare punti e ottenere poi sconti e buoni sui prossimi viaggi.

Dalla prenotazione al check-in

Prenotare sul sito di ITA Airways consente la massima autonomia nella scelta della soluzione migliore per i propri spostamenti. Una volta selezionata la destinazione e definite date e orari è possibile, da due giorni prima della partenza, procedere con il check-in online.

Si tratta di un’operazione estremamente semplice e intuitiva da effettuare che consente di guadagnare tempo una volta arrivati in aeroporto.

Nel caso di voli internazionali il check-in online può essere effettuato fino a un’ora e mezza prima della partenza, nel caso di voli nazionali invece fino a 45 minuti prima.

Per procedere con il check-in online è necessario avere sotto mano la propria carta d’identità o passaporto, in base alla destinazione. Serve anche il codice di prenotazione ricevuto via mail al momento della prenotazione del volo.

In fase di check-in online è possibile scegliere senza costi aggiuntivi il proprio posto a sedere in base alle disponibilità.

Una volta concluso il check-in online si riceve la carta d’imbarco che va tassativamente presentata al momento di salire in aereo o in forma cartacea, stampandone la ricevuta ottenuta alla fine della procedura, o digitalmente, mostrandola o scansionandola direttamente dal proprio dispositivo.

Alcune categorie di viaggiatori, come chi si sposta con animali o bagagli speciali, chi necessita di assistenza speciale o chi ha meno di 14 anni e viaggia da solo non può effettuare il check-in online ma deve farlo in aeroporto.

Informazioni su bagagli e servizi

Quando viaggi con ITA Airways puoi portare in cabina solo un bagaglio a mano che pesi al massimo 8 kg, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle e che non superi le seguenti misure: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. In aggiunta, con ITA Airways è possibile portare un accessorio a scelta tra zainetto, borsa o custodia per PC portatile di dimensioni massime pari a 45 cm x 36 cm x 20.

Viaggiare con ITA Airways consente anche di usufruire di servizi aggiuntivi come la possibilità di aggiungere bagagli extra o volare in Comfort Economy, un nuovo servizio formulato per chi cerca una soluzione all’insegna del comfort e della comodità.

Non si tratta soltanto di avere diritto a un posto più comodo ma di accedere a un insieme di servizi che rendono più piacevole l’esperienza del volo.

Per prima cosa con Comfort Economy imbarco e sbarco sono prioritari, poi si ha una cappelliera riservata per il bagaglio a mano, spazio più ampio per le gambe, un kit notte premium e una pochette di design con un esclusivo kit di viaggio dedicato.

Scegliere i posti Comfort Economy, previsti dalla fila 30 alla 34 degli Airbus A350 è possibile in fase di acquisto del biglietto alla sezione “Scelta del posto” oppure durante il check-in online.

Un altro servizio che può tornare particolarmente utile è quello dell’assicurazione a tariffe convenienti che può coprire esigenze di annullamento o modifica del biglietto, assistenza durante il viaggio 24 ore su 24 e spese mediche all’estero.