Roma, incendio e code sul GRA: la situazione in diretta

LAZIO, ANAS: PER INCENDIO, CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE – IN CARREGGIATA ESTERNA – IN CORRISPONDENZA DELL’INNESTO CON LA ROMA-FIUMICINO (A91)

a causa di un incendio, già in fase di spegnimento

Roma, 25 luglio 2022

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano circa 4 km di coda in carreggiata esterna, a causa di un incendio sviluppatosi, per cause da accertare, in corrispondenza del km 61,400, all’innesto con l’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”.

L’incendio – che ha interessato parte dello spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna – è già in fase di spegnimento.

Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di Anas, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto.

