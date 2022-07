Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla D19 Diramazione Roma sud, immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla Diramazione Roma sud, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Napoli, uscire alla stazione di Valmontone e rientrare dalla stessa, verso Firenze;

per i veicoli in transito sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), immettersi sulla A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione di Firenze.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 luglio sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma sud D19 della A1, verso Roma.

In alternativa si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma).

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ponzano Romano o di Orte.

