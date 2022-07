Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata su condotta adduttrice nel Comune di San Giorgio a Liri, mercoledì 27 luglio dalle ore 09:30 alle 16:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di San Giorgio a Liri : via Casilina S.S.630, via Calcarella, ia Torricelli

: via Casilina S.S.630, via Calcarella, ia Torricelli Comune di Ausonia : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Coreno Ausonio : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Castelnuovo Parano : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Sant’Andrea del Garigliano : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Vallemaio: intero territorio comunale

Il ritorno alle normali condizioni di forniture è previsto in giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio