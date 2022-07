Tragico incidente tra Ardea e Pomezia: auto contro moto, morta una donna

Drammatico incidente questa mattina, 25 luglio 2022, verso le 7:00, tra Ardea e Pomezia: morta una donna di 43 anni.

Incidente tra Ardea e Pomezia: morta una 43enne

L’incidente ha visto coinvolti due mezzi, un’auto e una moto sulla Pontina vecchia, all’altezza dell’incrocio tra via Pescarella e via Strampelli. L’impatto è risultato fatale per la donna, una 43enne di Genzano, in sella alla sua due ruote.

Non sarebbe gravi le condizioni dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e la Polizia Locale di Ardea, per i rilievi del caso.

Foto di repertorio